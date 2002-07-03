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Kilroy1
Pas de bol d'être pompier, double punition
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21273
Karma: 29099
Désolé, le site de vidéos n'est pas encore pris en compte ! 🤔 @Koreus

https://www.reddit.com/r/maybemaybemaybe/comments/1u82pga/maybe_maybe_maybe/

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:25
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Koreus
Re: Pas de bol d'être pompier, double punition
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77072
Karma: 39032
La vidéo est déjà passée
https://www.koreus.com/video/cm2018-pompier-penalty.html

Contribution le : Aujourd'hui 12:26:51
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