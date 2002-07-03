|Kilroy1
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Pas de bol d'être pompier, double punition
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1 #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Désolé, le site de vidéos n'est pas encore pris en compte ! @Koreus
https://www.reddit.com/r/maybemaybemaybe/comments/1u82pga/maybe_maybe_maybe/
Contribution le : Aujourd'hui 12:20:25
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|Koreus
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0 #2
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Inscrit: 03/07/2002 23:58
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La vidéo est déjà passée
https://www.koreus.com/video/cm2018-pompier-penalty.html
Contribution le : Aujourd'hui 12:26:51
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