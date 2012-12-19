|Bricci
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Un iPhone roulant dans les rues de San Francisco
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2477
Karma: 8823
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Contribution le : Aujourd'hui 20:58:21
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|Fabiolo
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2137
Karma: 1233
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c'est quoi le rapport avec l'IPhone?
Contribution le : Aujourd'hui 21:00:50
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|Bricci
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1 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2477
Karma: 8823
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@Fabiolo c’est un ancien designer d’iPhone qui a fait le « design » de cette « Ferrari »
Contribution le : Aujourd'hui 21:09:04
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|Fabiolo
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2137
Karma: 1233
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ok, merci pour l'info .
Contribution le : Aujourd'hui 21:47:02
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