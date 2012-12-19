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Bricci
Un iPhone roulant dans les rues de San Francisco
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2477
Karma: 8823

https://instagram.com/p/DZsnzofI8pb

Contribution le : Aujourd'hui 20:58:21
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Fabiolo
Re: Un iPhone roulant dans les rues de San Francisco
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2137
Karma: 1233
c'est quoi le rapport avec l'IPhone?

Contribution le : Aujourd'hui 21:00:50
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Bricci
Re: Un iPhone roulant dans les rues de San Francisco
 1  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2477
Karma: 8823
@Fabiolo c’est un ancien designer d’iPhone qui a fait le « design » de cette « Ferrari »

Contribution le : Aujourd'hui 21:09:04
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Fabiolo
Re: Un iPhone roulant dans les rues de San Francisco
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2137
Karma: 1233
ok, merci pour l'info .

Contribution le : Aujourd'hui 21:47:02
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