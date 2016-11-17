|Daniellou
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Singe provocatreur
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 1511
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Contribution le : Aujourd'hui 21:16:36
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|Kendaar
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
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Karma: 1856
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ou peut etre juste avec une bonne memoire , il a peut etre deja rencontré ce chien et se souvient de quelque chose de pas forcement agreable
Contribution le : Aujourd'hui 21:22:48
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|Asmodee88
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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C'est pas djp?
Contribution le : Aujourd'hui 21:35:36
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