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Daniellou Giorgio III le synthétiseur modulaire de Hanz Zimmer fabriqué par SynTesla 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 982 Karma: 1524 Cocorico c'est des français!





GIORGIO III, Hans Zimmer's monumental synthesiser manufactured by SynTesla



Ici la démo du VCO principal (le module qui génère le son) on se rend mieux compte de la masse de modules présente dans la vidéo précédente



SynTesla VCO Hz-OSC560 from Hans Zimmer's Giorgio III

Contribution le : Hier 22:41:19