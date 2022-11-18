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Daniellou
Giorgio III le synthétiseur modulaire de Hanz Zimmer fabriqué par SynTesla
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 982
Karma: 1524
Cocorico c'est des français!


GIORGIO III, Hans Zimmer's monumental synthesiser manufactured by SynTesla

Ici la démo du VCO principal (le module qui génère le son) on se rend mieux compte de la masse de modules présente dans la vidéo précédente

SynTesla VCO Hz-OSC560 from Hans Zimmer's Giorgio III

Contribution le : Hier 22:41:19
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