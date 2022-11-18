Giorgio III le synthétiseur modulaire de Hanz Zimmer fabriqué par SynTesla
|Daniellou
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Giorgio III le synthétiseur modulaire de Hanz Zimmer fabriqué par SynTesla
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Cocorico c'est des français!
GIORGIO III, Hans Zimmer's monumental synthesiser manufactured by SynTesla
Ici la démo du VCO principal (le module qui génère le son) on se rend mieux compte de la masse de modules présente dans la vidéo précédente
SynTesla VCO Hz-OSC560 from Hans Zimmer's Giorgio III
Contribution le : Hier 22:41:19
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