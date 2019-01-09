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Bricci
Un bouc qui va finir au BBQ
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2492
Karma: 8829

https://instagram.com/p/DXZrwh4pFgw

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:11
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MYRRZINN
Re: Un bouc qui va finir au BBQ
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3204
Karma: 5590
@Bricci
C'est pas un bouc, c'est un bélier.

C'est un petit mouton caché entre les chèvres.

Contribution le : Aujourd'hui 09:43:29
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Bricci
Re: Un bouc qui va finir au BBQ
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2492
Karma: 8829
@MYRRZINN Seulement si tu écartes les miches ? 😉

Contribution le : Aujourd'hui 09:53:29
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