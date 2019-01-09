|Bricci
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Un bouc qui va finir au BBQ
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2492
Karma: 8829
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Contribution le : Aujourd'hui 09:20:11
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3204
Karma: 5590
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@Bricci
C'est pas un bouc, c'est un bélier.
C'est un petit mouton caché entre les chèvres.
Contribution le : Aujourd'hui 09:43:29
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|Bricci
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2492
Karma: 8829
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@MYRRZINN Seulement si tu écartes les miches ?
Contribution le : Aujourd'hui 09:53:29
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