|Bricci
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WTP (What The Phoque)
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4 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2499
Karma: 8843
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Contribution le : Aujourd'hui 10:11:05
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40691
Karma: 20676
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C'est une otarie.
Contribution le : Aujourd'hui 10:20:42
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|Bricci
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2499
Karma: 8843
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@Wiliwilliam Oui bon hein... What The Otarie ? ça marchait pas !
Oh, t'as ri !
Contribution le : Aujourd'hui 10:47:42
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|Wiliwilliam
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1 #4
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40691
Karma: 20676
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oui
Contribution le : Aujourd'hui 10:57:33
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