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Bricci
WTP (What The Phoque)
 4  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2499
Karma: 8843

https://instagram.com/p/DYvETbwyqvL

Contribution le : Aujourd'hui 10:11:05
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Wiliwilliam
Re: WTP (What The Phoque)
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40691
Karma: 20676
C'est une otarie. 😏

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:42
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Bricci
Re: WTP (What The Phoque)
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2499
Karma: 8843
@Wiliwilliam Oui bon hein... What The Otarie ? ça marchait pas !
Oh, t'as ri !

Contribution le : Aujourd'hui 10:47:42
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Wiliwilliam
Re: WTP (What The Phoque)
 1  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40691
Karma: 20676
oui 😋

Contribution le : Aujourd'hui 10:57:33
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