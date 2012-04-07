|Asmodee88
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Timelaps d'Un écureuil et de ses petits
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : Aujourd'hui 10:14:59
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Membre Premium
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J'ai fait un tour sur la chaine youtube de @𝐬𝐜𝐫𝐮𝐟𝐟𝐜𝐚𝐦. C'est full IA. Je préfère prévenir.
Contribution le : Aujourd'hui 10:19:25
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|Asmodee88
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Désillusion
Contribution le : Aujourd'hui 11:25:57
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