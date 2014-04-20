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Bricci
On va attendre un peu pour jouer au golf…
 1  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2515
Karma: 8865

https://instagram.com/p/DYADTPoF9hZ

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:13
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Interfector
Re: On va attendre un peu pour jouer au golf…
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1799
Karma: 1977
LEs états unis, la liberté, peu d'impot, c'est génial.
Ouais bah perso je suis content de vivre en france et de payer des impots juste pour éviter de croiser de genre de chose n'importe où ><

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:20
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