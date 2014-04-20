|Bricci
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On va attendre un peu pour jouer au golf…
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1 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : Aujourd'hui 16:11:13
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|Interfector
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
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LEs états unis, la liberté, peu d'impot, c'est génial.
Ouais bah perso je suis content de vivre en france et de payer des impots juste pour éviter de croiser de genre de chose n'importe où ><
Contribution le : Aujourd'hui 16:40:20
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