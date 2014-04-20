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Bricci On va attendre un peu pour jouer au golf… 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2515 Karma: 8865

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Contribution le : Aujourd'hui 16:11:13

Interfector Re: On va attendre un peu pour jouer au golf… 0 #2

Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1799 Karma: 1977 LEs états unis, la liberté, peu d'impot, c'est génial.

Ouais bah perso je suis content de vivre en france et de payer des impots juste pour éviter de croiser de genre de chose n'importe où ><

Contribution le : Aujourd'hui 16:40:20