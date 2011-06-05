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Daniellou
Jouer au billard avec un handicap
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1002
Karma: 1547

Contribution le : Aujourd'hui 22:39:24
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Interfector
Re: Jouer au billard avec un handicap
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1804
Karma: 1980
Je suis le seul a regarder ce genre de video les yeux plissés pour eviter de me prendre un insecte dans les yeux xD ?

Contribution le : Aujourd'hui 22:40:27
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alfosynchro
Re: Jouer au billard avec un handicap
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19675
Karma: 8388
La bonne friture !

Contribution le : Aujourd'hui 22:50:40
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