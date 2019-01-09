|Bricci
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Papy est un petit cochon !
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3 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : Aujourd'hui 08:35:01
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|MYRRZINN
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Solide comme un chêne, il n'a pas visiblement de problèmes de gland.
A cet âge, des fois Parkinson ça peut aider pour ce genre de vidéo.
Contribution le : Aujourd'hui 08:41:56
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|Bricci
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0 #3
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Je masterise !
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@MYRRZINN La grosse batte à papy.
Contribution le : Aujourd'hui 09:23:22
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