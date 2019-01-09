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Bricci Papy est un petit cochon ! 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2528 Karma: 8901

https://instagram.com/p/DZo2PX_IU4y

Contribution le : Aujourd'hui 08:35:01

MYRRZINN Re: Papy est un petit cochon ! 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3216 Karma: 5598 Solide comme un chêne, il n'a pas visiblement de problèmes de gland.

A cet âge, des fois Parkinson ça peut aider pour ce genre de vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 08:41:56