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Bricci
Papy est un petit cochon !
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2528
Karma: 8901

https://instagram.com/p/DZo2PX_IU4y

Contribution le : Aujourd'hui 08:35:01
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MYRRZINN
Re: Papy est un petit cochon !
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3216
Karma: 5598
Solide comme un chêne, il n'a pas visiblement de problèmes de gland.
A cet âge, des fois Parkinson ça peut aider pour ce genre de vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 08:41:56
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Bricci
Re: Papy est un petit cochon !
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2528
Karma: 8901
@MYRRZINN La grosse batte à papy.

Contribution le : Aujourd'hui 09:23:22
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