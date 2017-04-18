Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Bricci
Cortège démesuré de Trump à Versailles
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2530
Karma: 8903

https://instagram.com/p/DZuwvBRI4F1

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:21
Signaler

MYRRZINN
Re: Cortège démesuré de Trump à Versailles
 3  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3218
Karma: 5601
@Bricci
Trump a été acculé par l'Iran.

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:46
Signaler

Bricci
Re: Cortège démesuré de Trump à Versailles
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2530
Karma: 8903
@MYRRZINN Et avant de monter dans sa voiture, il a dit : « en piste la bête ! »

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:04
Signaler

Kendaar
Re: Cortège démesuré de Trump à Versailles
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3228
Karma: 1859
@MYRRZINN j'aime cette contrepetrie 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:18
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.