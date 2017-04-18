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Bricci Cortège démesuré de Trump à Versailles 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2530 Karma: 8903

https://instagram.com/p/DZuwvBRI4F1

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:21

Bricci Re: Cortège démesuré de Trump à Versailles 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2530 Karma: 8903 @MYRRZINN Et avant de monter dans sa voiture, il a dit : « en piste la bête ! »

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:04