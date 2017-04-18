|Bricci
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Cortège démesuré de Trump à Versailles
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2530
Karma: 8903
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Contribution le : Aujourd'hui 10:08:21
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|MYRRZINN
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3 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3218
Karma: 5601
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@Bricci
Trump a été acculé par l'Iran.
Contribution le : Aujourd'hui 10:14:46
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|Bricci
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2530
Karma: 8903
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@MYRRZINN Et avant de monter dans sa voiture, il a dit : « en piste la bête ! »
Contribution le : Aujourd'hui 10:28:04
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|Kendaar
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3228
Karma: 1859
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@MYRRZINN j'aime cette contrepetrie
Contribution le : Aujourd'hui 10:28:18
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