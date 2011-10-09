|Kilroy1
|
Doucher un cobra royal
|
3 #1
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21294
Karma: 29116
|
Contribution le : Aujourd'hui 13:07:36
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #2
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3222
Karma: 5601
|
Je pense qu'il est inoffensif. Faudrait être con pour faire joujou avec sans lui avoir retiré au préalable ses glandes et ses crochets à venin.
il existe sur le net, énormément de vidéos de ce genre. Rares sont celles où les crochets à venin des cobras sont montrés par la personne qui les manipule pour prouver le danger réel.
Contribution le : Aujourd'hui 13:58:14
|Signaler