Doucher un cobra royal



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3222 Karma: 5601

Je pense qu'il est inoffensif. Faudrait être con pour faire joujou avec sans lui avoir retiré au préalable ses glandes et ses crochets à venin.

il existe sur le net, énormément de vidéos de ce genre. Rares sont celles où les crochets à venin des cobras sont montrés par la personne qui les manipule pour prouver le danger réel.

Contribution le : Aujourd'hui 13:58:14