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Kilroy1
Doucher un cobra royal
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21294
Karma: 29116

https://www.reddit.com/comments/1u9p01b

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:36
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MYRRZINN
Re: Doucher un cobra royal
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3222
Karma: 5601
Je pense qu'il est inoffensif. Faudrait être con pour faire joujou avec sans lui avoir retiré au préalable ses glandes et ses crochets à venin.
il existe sur le net, énormément de vidéos de ce genre. Rares sont celles où les crochets à venin des cobras sont montrés par la personne qui les manipule pour prouver le danger réel.

Contribution le : Aujourd'hui 13:58:14
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