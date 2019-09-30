Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Un coq protège avec ferveur son petit poulailler
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1025
Karma: 1599

Contribution le : Aujourd'hui 22:09:06
Signaler

blahmeuh
Re: Un coq protège avec ferveur son petit poulailler
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1394
Karma: 506
"glou-glou-glou-glou" fit la dinde en s'enfuyant..

Contribution le : Aujourd'hui 23:01:41
Signaler

Bricci
Re: Un coq protège avec ferveur son petit poulailler
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2545
Karma: 8921
Hahaha ! Et apparemment, ce n’était pas une première !

Contribution le : Aujourd'hui 23:21:16
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.