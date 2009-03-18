|Daniellou
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Ça t'apprendrai à fouetter ma mère
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Karma: 1659
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Contribution le : Aujourd'hui 08:05:06
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|Chrys77
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2 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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oh le karma de merde !
Contribution le : Aujourd'hui 08:23:49
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|alfosynchro
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0 #3
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Karma: 8392
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J'avais un oncle éleveur de taurillons, je n'aurais pas imaginé cette prise possible à l'époque !
Contribution le : Aujourd'hui 08:41:53
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Il a trouvé sabots.
Contribution le : Aujourd'hui 08:54:12
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