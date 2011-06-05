

Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Vidéo musicale avec des sportifs dans tous les sens Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



alfosynchro Vidéo musicale avec des sportifs dans tous les sens 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19698 Karma: 8392



Je cherche une vidéo musicale d'un groupe anglophone que l'on voit jouer sur une surface large en plein air ensoleillé.

Au début il n'y a que les musiciens et le chanteur, puis arrivent progressivement des sportifs qui vont dans tous les sens et qui jouent avec des accessoires d'une autre activité sportive que la leur.

Par exemple un tennisman avec une balle de basket, etc.



Je crois que dans le titre de la chanson il y a quelque chose comme "...need you now..." mais ce n'est pas ce que me propose YouTube quand je lance une recherche avec ces mots.



Je suis à peu près sûr que je l'ai vue sur Koreus il y a longtemps...



Merci si vous pouvez m'aider ! Bonjour les jeunes !!Je cherche une vidéo musicale d'un groupe anglophone que l'on voit jouer sur une surface large en plein air ensoleillé.Au début il n'y a que les musiciens et le chanteur, puis arrivent progressivement des sportifs qui vont dans tous les sens et qui jouent avec des accessoires d'une autre activité sportive que la leur.Par exemple un tennisman avec une balle de basket, etc.Je crois que dans le titre de la chanson il y a quelque chose comme "...need you now..." mais ce n'est pas ce que me propose YouTube quand je lance une recherche avec ces mots.Je suis à peu près sûr que je l'ai vue sur Koreus il y a longtemps...Merci si vous pouvez m'aider

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:32



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- Tickets -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Topics à Jeux -- Tout le sport -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo

