Vidéo musicale avec des sportifs dans tous les sens
|alfosynchro
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Vidéo musicale avec des sportifs dans tous les sens
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1 #1
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Bonjour les jeunes !!
Je cherche une vidéo musicale d'un groupe anglophone que l'on voit jouer sur une surface large en plein air ensoleillé.
Au début il n'y a que les musiciens et le chanteur, puis arrivent progressivement des sportifs qui vont dans tous les sens et qui jouent avec des accessoires d'une autre activité sportive que la leur.
Par exemple un tennisman avec une balle de basket, etc.
Je crois que dans le titre de la chanson il y a quelque chose comme "...need you now..." mais ce n'est pas ce que me propose YouTube quand je lance une recherche avec ces mots.
Je suis à peu près sûr que je l'ai vue sur Koreus il y a longtemps...
Merci si vous pouvez m'aider !
Contribution le : Aujourd'hui 14:59:32
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