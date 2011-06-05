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Asmodee88
En Turquie, deux chattes ont eu des petits le même jour et elles ne savent plus quel chaton est à qu
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1439
Karma: 1474

Contribution le : Aujourd'hui 17:05:09
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alfosynchro
Re: En Turquie, deux chattes ont eu des petits le même jour et elles ne savent plus quel chaton est à qu
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19701
Karma: 8392
Et le père, il était de quelle couleur ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:47:56
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