En Turquie, deux chattes ont eu des petits le même jour et elles ne savent plus quel chaton est à qu
|Asmodee88
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En Turquie, deux chattes ont eu des petits le même jour et elles ne savent plus quel chaton est à qu
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : Aujourd'hui 17:05:09
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Et le père, il était de quelle couleur ?
Contribution le : Aujourd'hui 17:47:56
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