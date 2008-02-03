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Interfector
[video] Illusion dansée
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 20/04/2014 16:01
Post(s): 1807
Karma: 1984

Mr Linganore - Dan Beck Optical Illusion dance

Des fois on tombe sur des vieilles video sympa qu'on a jamais vu (pour ma part ^^).

Contribution le : Aujourd'hui 17:32:14
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alfosynchro
Re: [video] Illusion dansée
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19701
Karma: 8392
Des sextuplés siamois... Je plains la mère !

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:40
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JackVance
Re: [video] Illusion dansée
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 844
Karma: 961



J'ai de suite pensé à ça.

Contribution le : Aujourd'hui 18:20:37
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