[video] Expliquer la difference de fonctionnement CPU vs GPU avec des paintball



Je suis accro Inscrit: 20/04/2014 16:01 Post(s): 1807 Karma: 1984



Mythbusters Demo GPU versus CPU



Pour expliquer, de ce que je connais du fonctionnement des cpu et gpu, l'idée est de montrer que le cpu travaille de facon procedurale (une instruction apres l'autre, modulo le fait qu'on a plusieurs coeurs aujourd'hui sur les processeurs, mais fondamentalement, chacun ne fait que traiter les choses les unes apres les autres), ce qui n'est pas pratique et extrement long pour afficher une image par ex.

Là où le gpu va faire un travail matriciel qui lui permet de traiter enormement de données d'un coup. Ce qui est extrement efficace pour afficher une image (et c'est aussi pour ca que les processeurs qui font tourner les IA sont des gpu où des machines encore plus opti qu'un gpu grand publique mais basée sur le meme principe de travail matriciel.



ps : le cpu c'est le processeur sur l'ordi, le gpu c'est la carte graphique.

Et une matrice, c'est en gros un tableau de donnée, ex avec une matrice 3x3

1 -12 17

5 0,5 1

0 8 124

Et si on demande par ex a un cpu de multiplier ces données par 2, il va les traiter une par une, la ou le gpu pourra traiter la matrice entiere en une fois.



Sous reserve que ma simplification pour expliquer ne soit pas totalement a coté de la plaque.

Contribution le : Aujourd'hui 17:41:32