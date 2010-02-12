|Kilroy1
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Dessin avec des paillettes
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2 #1
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|bigone
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0 #2
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|blahmeuh
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0 #3
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le bruitage façon asmr contraste beaucoup avec le joli pailletage sympa
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