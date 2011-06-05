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Daniellou
Un cargo grue, c'est très gros
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1090
Karma: 1789

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:47
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alfosynchro
Re: Un cargo grue, c'est très gros
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19718
Karma: 8394
Je n'y crois pas trop...

Contribution le : Aujourd'hui 20:29:13
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Fabiolo
Re: Un cargo grue, c'est très gros
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2143
Karma: 1234
@alfosynchro

oui j'avoue,

après ZPMC a l'air spécialisé dans les grosses grues, et ils ont leur flotte de cargo pour les transporter:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Zhenhua_Heavy_Industries#/media/Fichier:Containerb%C3%BCcken_f%C3%BCr_Eurogate_009.jpg

https://www.zpmc.com/channel/6806571e007b711800000009

Par contre je me demande comment ils chargent et déchargent ça. Avec des grues encore plus grosses?

Contribution le : Aujourd'hui 20:46:24
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