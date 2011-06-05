Un cargo grue, c'est très gros



Je masterise ! Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 2143 Karma: 1234

alfosynchro



oui j'avoue,



après ZPMC a l'air spécialisé dans les grosses grues, et ils ont leur flotte de cargo pour les transporter:



https://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Zhenhua_Heavy_Industries#/media/Fichier:Containerb%C3%BCcken_f%C3%BCr_Eurogate_009.jpg



https://www.zpmc.com/channel/6806571e007b711800000009



Par contre je me demande comment ils chargent et déchargent ça. Avec des grues encore plus grosses? oui j'avoue,après ZPMC a l'air spécialisé dans les grosses grues, et ils ont leur flotte de cargo pour les transporter:Par contre je me demande comment ils chargent et déchargent ça. Avec des grues encore plus grosses?

Contribution le : Aujourd'hui 20:46:24