|Daniellou
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Un cargo grue, c'est très gros
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : Aujourd'hui 19:20:47
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Je n'y crois pas trop...
Contribution le : Aujourd'hui 20:29:13
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|Fabiolo
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
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@alfosynchro
oui j'avoue,
après ZPMC a l'air spécialisé dans les grosses grues, et ils ont leur flotte de cargo pour les transporter:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Zhenhua_Heavy_Industries#/media/Fichier:Containerb%C3%BCcken_f%C3%BCr_Eurogate_009.jpg
https://www.zpmc.com/channel/6806571e007b711800000009
Par contre je me demande comment ils chargent et déchargent ça. Avec des grues encore plus grosses?
Contribution le : Aujourd'hui 20:46:24
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