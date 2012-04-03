L'éternité des humains dans le Métamatériel



Je m'installe Inscrit: 03/04/2012 09:18 Post(s): 113 Karma: 148

Les humains ont une seule vie mortelle dans la nature de matière. Ils n'en ont pas eu d'autres et n'en auront pas d'autres. Après la mort, leur corps de matière se dissout dans le Matériel. Il ne passe pas dans le Métamatériel. Ils possèdent cependant l'intelligence, ce que les animaux et les végétaux n'ont pas. Elle leurs permet d'avoir un pied dans le Métamatériel. Ils héritent donc de droit sa spécificité : l'éternité.



Si le corps humain meurt parce que tout est mortel dans l'environnement matériel, l'humain ne meurt pas pour autant. Il a un avenir éternel dans la nature de métamatière. C'est le privilège des seuls humains. Les animaux et les végétaux n'ont pas la passerelle qui leurs permet d'accéder au Métamatériel et à l'éternité. Ils ont seulement l'instinct ; ils meurent et puis plus rien. La passerelle est l'intelligence. Les humains ont l'instinct ET l'intelligence.



Après la mort de leur corps, ils se voient vivre dans la nature de métamatière au travers de la vie d'un esprit. Ils ne vivent pas dans cet environnement. Ils se voient vivre. La vie est une chose que l'on maitrise. Ils la maîtrisaient quand ils vivaient dans le Matériel. Là ils ne maîtrisent plus rien. Ils sont seulement hôtes de la vie des esprits. Ce sont eux qui vivent et qui maîtrisent. Les humain subissent ou profitent sans rien arbitrer. Ils ne se retrouvent pas dans n'importe quel être métamatériel. Ils se voient vivre dans la vie des esprits nés de leur propre vie.



Si un humain, désireux d'accéder aux félicités métaphysiques éternelles, a orienté ses comportements quotidiens de façon à ce qu'ils produisent des particules de métamatière saines qui a fait naître un esprit viable de suite, il se voit vivre au Paradis. Si au contraire, il a fait mémorisé au foétus d'esprit des métons non conformes , ils subissent tous deux les angoisses métaphysiques auxquelles il est difficile de sortir.



Conclusion : l'hygiène pour un humain est de garantir une naissance viable du foétus d'esprit qui se génère au dépend de sa vie quotidienne parce qu'il se verra vivre dans la vie de cet esprit pour l'éternité, après la mort de son corps de matière.

Contribution le : Aujourd'hui 07:41:57