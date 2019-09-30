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Bricci
Quand t'es pas là pour déconner
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2576
Karma: 9038

https://instagram.com/p/DaBKWK_hpyN

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:03
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blahmeuh
Re: Quand t'es pas là pour déconner
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1427
Karma: 417
Dans 3 ans, elle met des coups de boules aux mecs qui en ont 5 de plus
Dans 10 ans, elle s'est fait un nom dans le monde du catch
Dans 20 ans, elle devient entraineuse.

Le temps passe, les souvenirs restent.

Contribution le : Aujourd'hui 10:36:10
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