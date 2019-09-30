|Bricci
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Quand t'es pas là pour déconner
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Contribution le : Aujourd'hui 09:30:03
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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Dans 3 ans, elle met des coups de boules aux mecs qui en ont 5 de plus
Dans 10 ans, elle s'est fait un nom dans le monde du catch
Dans 20 ans, elle devient entraineuse.
Le temps passe, les souvenirs restent.
Contribution le : Aujourd'hui 10:36:10
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