Quand t'es pas là pour déconner



Membre Premium Inscrit: 07/10/2021 16:20 Post(s): 1427 Karma: 417

Dans 3 ans, elle met des coups de boules aux mecs qui en ont 5 de plus

Dans 10 ans, elle s'est fait un nom dans le monde du catch

Dans 20 ans, elle devient entraineuse.



Le temps passe, les souvenirs restent.

Contribution le : Aujourd'hui 10:36:10