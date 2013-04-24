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Daniellou
Nettoyage efficace des berges de la Seine
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1103
Karma: 1874

Contribution le : Aujourd'hui 21:30:16
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FanfanLaTulipe
Re: Nettoyage efficace des berges de la Seine
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 18/08/2017 11:12
Post(s): 574
Karma: 332
Je pense simplement qu'ils en avaient marre. Et je les comprend:


Nettoyage Fête de la Musique  #fêtedelamusique #paris #parisian

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:11
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Loom-
Re: Nettoyage efficace des berges de la Seine
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10995
Karma: 4723
Après ça n'a rien a voir la 2 ieme vidéo , ils font leur boulot c'est normal et ils le font bien et merci .

La première vidéo c'est juste une honte, ça fait partie de leur travail de bien c'est tout .

Contribution le : Aujourd'hui 22:30:10
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