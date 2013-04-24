Options du sujet Imprimer le sujet

Daniellou Nettoyage efficace des berges de la Seine 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 1103 Karma: 1874 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 21:30:16

FanfanLaTulipe Re: Nettoyage efficace des berges de la Seine 0 #2

Membre Premium Inscrit: 18/08/2017 11:12 Post(s): 574 Karma: 332 Je pense simplement qu'ils en avaient marre. Et je les comprend:





Nettoyage Fête de la Musique #fêtedelamusique #paris #parisian

Contribution le : Aujourd'hui 21:53:11

Loom- Re: Nettoyage efficace des berges de la Seine 1 #3

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10995 Karma: 4723 Après ça n'a rien a voir la 2 ieme vidéo , ils font leur boulot c'est normal et ils le font bien et merci .



La première vidéo c'est juste une honte, ça fait partie de leur travail de bien c'est tout .

Contribution le : Aujourd'hui 22:30:10