|Daniellou
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Nettoyage efficace des berges de la Seine
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : Aujourd'hui 21:30:16
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|FanfanLaTulipe
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 18/08/2017 11:12
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Je pense simplement qu'ils en avaient marre. Et je les comprend:
Nettoyage Fête de la Musique #fêtedelamusique #paris #parisian
Contribution le : Aujourd'hui 21:53:11
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|Loom-
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1 #3
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Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
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Après ça n'a rien a voir la 2 ieme vidéo , ils font leur boulot c'est normal et ils le font bien et merci .
La première vidéo c'est juste une honte, ça fait partie de leur travail de bien c'est tout .
Contribution le : Aujourd'hui 22:30:10
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