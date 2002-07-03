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Bricci Oublier la recopie vidéo sur la TV du salon 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2019 09:31 Post(s): 2586 Karma: 9123

https://instagram.com/p/DZwAxY_OCjv

Contribution le : Aujourd'hui 10:48:43

Loom- Re: Oublier la recopie vidéo sur la TV du salon 0 #2

Je poste trop Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 10999 Karma: 4724 Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, si c'est vrai il est con et dans la merde .

Contribution le : Aujourd'hui 11:17:11

Gog077 Re: Oublier la recopie vidéo sur la TV du salon 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 2575 Karma: 1472 Du coup sa femme filme sans rien dire au lieu de l'étrangler ? Permettez moi d'en douter

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:12

Koreus Re: Oublier la recopie vidéo sur la TV du salon 0 #5

Je poste trop Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 77130 Karma: 39035 Ouais j’y crois pas trop, suffit de regarder les autres vidéos

Ca ressemble à de la pub pour -https://www.cheaterbuster.com/

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:55