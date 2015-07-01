Les Visites mal guidées de Viny - le Château de Chantilly
|Bricci
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Les Visites mal guidées de Viny - le Château de Chantilly
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2 #1
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Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
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Karma: 9123
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Contribution le : Aujourd'hui 10:59:21
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|Gog077
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2575
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J'ai regardé jusqu'au bout mais c'était la première et dernière fois. Soit je deviens grincheux, soit c'est pas marrant.
Contribution le : Aujourd'hui 11:22:28
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