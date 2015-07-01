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Bricci
Les Visites mal guidées de Viny - le Château de Chantilly
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2586
Karma: 9123

https://instagram.com/p/DZ5HrTQs3_P

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:21
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Gog077
Re: Les Visites mal guidées de Viny - le Château de Chantilly
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2575
Karma: 1472
J'ai regardé jusqu'au bout mais c'était la première et dernière fois. Soit je deviens grincheux, soit c'est pas marrant.

Contribution le : Aujourd'hui 11:22:28
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