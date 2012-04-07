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Wiliwilliam
Evelyne Dhéliat : 2050 vs 2026
 6  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40716
Karma: 20701
11 ans plus tard, Evelyne Dhéliat revient sur son bulletin météo fictif alarmiste pour 2050.



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Je me permets de remettre la vidéo originale qui était passé en article à l'époque ainsi que la description que Koreus avait mise.

Citation :
Nous sommes le 17 août et Évelyne Dhéliat présente toujours la météo sur TF1. C'est la canicule demain sur le pays avec 40°c à Paris et 42°c à Lyon. Rassurez-vous, il s'agit d'une fiction mais ces prévisions sont basées sur une évolution de la situation actuelle si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce bulletin a été créé par l'Organisation météorologique mondiale (WMO) pour sensibiliser la population sur le réchauffement climatique.



Bulletin météo du 17 août 2050 par Évelyne Dhéliat

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:54
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MYRRZINN
Re: Evelyne Dhéliat : 2050 vs 2026
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3271
Karma: 5632
Evelyne est emballée par les canicules.

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:08
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blahmeuh
Re: Evelyne Dhéliat : 2050 vs 2026
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1440
Karma: 421
'faut voir le bon côté des choses : au moins, on n'est pas en retard !

Contribution le : Aujourd'hui 15:53:17
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