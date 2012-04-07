Evelyne Dhéliat : 2050 vs 2026



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40716 Karma: 20701









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Je me permets de remettre la vidéo originale qui était passé en article à l'époque ainsi que la description que Koreus avait mise.



Citation : Nous sommes le 17 août et Évelyne Dhéliat présente toujours la météo sur TF1. C'est la canicule demain sur le pays avec 40°c à Paris et 42°c à Lyon. Rassurez-vous, il s'agit d'une fiction mais ces prévisions sont basées sur une évolution de la situation actuelle si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce bulletin a été créé par l'Organisation météorologique mondiale (WMO) pour sensibiliser la population sur le réchauffement climatique.





Bulletin météo du 17 août 2050 par Évelyne Dhéliat 11 ans plus tard, Evelyne Dhéliat revient sur son bulletin météo fictif alarmiste pour 2050.---------------Je me permets de remettre la vidéo originale qui était passé en article à l'époque ainsi que la description que Koreus avait mise.Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 14:46:54