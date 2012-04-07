|Wiliwilliam
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Evelyne Dhéliat : 2050 vs 2026
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6 #1
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11 ans plus tard, Evelyne Dhéliat revient sur son bulletin météo fictif alarmiste pour 2050.
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Je me permets de remettre la vidéo originale qui était passé en article à l'époque ainsi que la description que Koreus avait mise.
Citation :
Nous sommes le 17 août et Évelyne Dhéliat présente toujours la météo sur TF1. C'est la canicule demain sur le pays avec 40°c à Paris et 42°c à Lyon. Rassurez-vous, il s'agit d'une fiction mais ces prévisions sont basées sur une évolution de la situation actuelle si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce bulletin a été créé par l'Organisation météorologique mondiale (WMO) pour sensibiliser la population sur le réchauffement climatique.
Bulletin météo du 17 août 2050 par Évelyne Dhéliat
Contribution le : Aujourd'hui 14:46:54
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Evelyne est emballée par les canicules.
Contribution le : Aujourd'hui 15:50:08
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|blahmeuh
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0 #3
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'faut voir le bon côté des choses : au moins, on n'est pas en retard !
Contribution le : Aujourd'hui 15:53:17
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