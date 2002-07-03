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Lantiponner
Base Jump avec un parafoil
 1  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 12

https://www.reddit.com/comments/1uel9pw

Le base-jumper saute de la falaise avec un parafoil (normalement utilisé comme un cerf-volant depuis le sol), parvient à planer quelques secondes puis le parafoil décroche. Il le lâche, fait un "tracking" pour s'éloigner et déclenche le vrai parachute. Le saut avec le parafoil était pour le fun.


PS : comment faire pour que la vidéo intégrée ne soit pas automatiquement traduite ? Notamment le titre ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:27
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alfosynchro
Re: Base Jump avec un parafoil
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19783
Karma: 8404
@Lantiponner
Demande à @Koreus, il doit savoir. Peut-être.

Contribution le : Aujourd'hui 12:09:05
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Koreus
Re: Base Jump avec un parafoil
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77144
Karma: 38939
@Lantiponner Pas possible pour l'instant

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:51
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