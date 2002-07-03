Base Jump avec un parafoil



Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 12



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Le base-jumper saute de la falaise avec un parafoil (normalement utilisé comme un cerf-volant depuis le sol), parvient à planer quelques secondes puis le parafoil décroche. Il le lâche, fait un "tracking" pour s'éloigner et déclenche le vrai parachute. Le saut avec le parafoil était pour le fun.





PS : comment faire pour que la vidéo intégrée ne soit pas automatiquement traduite ? Notamment le titre ? Le base-jumper saute de la falaise avec un parafoil (normalement utilisé comme un cerf-volant depuis le sol), parvient à planer quelques secondes puis le parafoil décroche. Il le lâche, fait un "tracking" pour s'éloigner et déclenche le vrai parachute. Le saut avec le parafoil était pour le fun.PS : comment faire pour que la vidéo intégrée ne soit pas automatiquement traduite ? Notamment le titre ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:27