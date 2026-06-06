Un vélo personnalisé pour ressembler à une moto



Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 12



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Un petit garçon malais a modifié son vélo pour qu'il ressemble à une moto. Le résultat est très réussi ! Les policiers semblent eux aussi adorer cette customisation. Mention spéciale pour le pot d'échappement fait avec une boite de Pringles, qui fait d'ailleurs bien marrer un policier. Un petit garçon malais a modifié son vélo pour qu'il ressemble à une moto. Le résultat est très réussi ! Les policiers semblent eux aussi adorer cette customisation. Mention spéciale pour le pot d'échappement fait avec une boite de Pringles, qui fait d'ailleurs bien marrer un policier.

Contribution le : Aujourd'hui 09:53:35