|Lantiponner
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Un vélo personnalisé pour ressembler à une moto
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2 #1
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Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 12
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https://www.reddit.com/comments/1ue6gux
Un petit garçon malais a modifié son vélo pour qu'il ressemble à une moto. Le résultat est très réussi ! Les policiers semblent eux aussi adorer cette customisation. Mention spéciale pour le pot d'échappement fait avec une boite de Pringles, qui fait d'ailleurs bien marrer un policier.
Contribution le : Aujourd'hui 09:53:35
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