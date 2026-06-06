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Lantiponner
Un vélo personnalisé pour ressembler à une moto
 2  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 12

https://www.reddit.com/comments/1ue6gux

Un petit garçon malais a modifié son vélo pour qu'il ressemble à une moto. Le résultat est très réussi ! Les policiers semblent eux aussi adorer cette customisation. Mention spéciale pour le pot d'échappement fait avec une boite de Pringles, qui fait d'ailleurs bien marrer un policier.

Contribution le : Aujourd'hui 09:53:35
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