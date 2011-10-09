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Asmodee88
Résultats du tremblement de terre au Venezuela
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
Post(s): 1441
Karma: 1484


Contribution le : Aujourd'hui 15:45:33
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Kilroy1
Re: Résultats du tremblement de terre au Venezuela
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21369
Karma: 29239
La vache, plus il descend, pire c'est !

Contribution le : Aujourd'hui 15:48:54
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Fabiolo
Re: Résultats du tremblement de terre au Venezuela
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2146
Karma: 1234
oué 160 morts...je crois que dans quelques jours on pourra multiplier par 10 ou 100.

et ça va faire un paquet de SDF, ils avaient pas besoin de ça.

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:38
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