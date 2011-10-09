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Asmodee88 Résultats du tremblement de terre au Venezuela 1 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1441 Karma: 1484 Chargement de la vidéo...



Contribution le : Aujourd'hui 15:45:33

Fabiolo Re: Résultats du tremblement de terre au Venezuela 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 2146 Karma: 1234 oué 160 morts...je crois que dans quelques jours on pourra multiplier par 10 ou 100.



et ça va faire un paquet de SDF, ils avaient pas besoin de ça.

Contribution le : Aujourd'hui 15:49:38