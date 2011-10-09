|Asmodee88
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Résultats du tremblement de terre au Venezuela
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 17/11/2016 14:10
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Contribution le : Aujourd'hui 15:45:33
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|Kilroy1
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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La vache, plus il descend, pire c'est !
Contribution le : Aujourd'hui 15:48:54
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|Fabiolo
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
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oué 160 morts...je crois que dans quelques jours on pourra multiplier par 10 ou 100.
et ça va faire un paquet de SDF, ils avaient pas besoin de ça.
Contribution le : Aujourd'hui 15:49:38
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