Hey - court métrage (⚠️suicide, santé mentale)



Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40731 Karma: 20706

Ce film aborde des thèmes liés au suicide et à la santé mentale qui pourraient être éprouvants pour certains.





"Hey" - A short film by Daniel Cloud Campos



Citation : Ce film est inspiré d'une histoire personnelle qui remonte à près de cinq ans. Le chemin pour en arriver là a été long. J'appréhende un peu de le partager avec le monde, car je suis encore en train de guérir.



Si ce film résonne en vous, n'hésitez pas à le partager. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une épreuve, envoyez-le-lui. J'espère qu'ensemble, nous pourrons faire en sorte qu'il parvienne à une personne qui en a vraiment besoin.



À tous ceux qui m'ont aidé à porter ce fardeau, qui ont donné bénévolement de leur temps, de leur énergie, de leur passion et de leur talent pour mener ce projet à son terme… Merci. Vous m'avez vraiment prouvé que je ne suis pas seul. Que j'ai des amis, une communauté, de l'amour et une vie magnifique. Je vous aime tous



Prenez soin de vous. Ce film aborde des thèmes liés au suicide et à la santé mentale qui pourraient être éprouvants pour certains."Hey" - A short film by Daniel Cloud CamposCitation :Prenez soin de vous.

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:18