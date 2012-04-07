|Wiliwilliam
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Hey - court métrage (⚠️suicide, santé mentale)
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Ce film aborde des thèmes liés au suicide et à la santé mentale qui pourraient être éprouvants pour certains.
"Hey" - A short film by Daniel Cloud Campos
Citation :
Ce film est inspiré d'une histoire personnelle qui remonte à près de cinq ans. Le chemin pour en arriver là a été long. J'appréhende un peu de le partager avec le monde, car je suis encore en train de guérir.
Prenez soin de vous.
Contribution le : Aujourd'hui 09:36:18
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