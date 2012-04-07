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Wiliwilliam
Hey - court métrage (⚠️suicide, santé mentale)
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40731
Karma: 20706
⚠ Ce film aborde des thèmes liés au suicide et à la santé mentale qui pourraient être éprouvants pour certains. ⚠


"Hey" - A short film by Daniel Cloud Campos

Citation :
Ce film est inspiré d'une histoire personnelle qui remonte à près de cinq ans. Le chemin pour en arriver là a été long. J'appréhende un peu de le partager avec le monde, car je suis encore en train de guérir.

Si ce film résonne en vous, n'hésitez pas à le partager. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une épreuve, envoyez-le-lui. J'espère qu'ensemble, nous pourrons faire en sorte qu'il parvienne à une personne qui en a vraiment besoin.

À tous ceux qui m'ont aidé à porter ce fardeau, qui ont donné bénévolement de leur temps, de leur énergie, de leur passion et de leur talent pour mener ce projet à son terme… Merci. Vous m'avez vraiment prouvé que je ne suis pas seul. Que j'ai des amis, une communauté, de l'amour et une vie magnifique. Je vous aime tous ❤


Prenez soin de vous.

Contribution le : Aujourd'hui 09:36:18
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