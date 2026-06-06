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Lantiponner Universal Paperclips 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 20/05 00:38:03 Post(s): 28







est un idle game incrémental où l'on incarne une IA dont la seule tâche est de créer des trombones.



Le jeu est une illustration jouable de l'expérience de pensée du paperclip maximizer de Nick Bostrom, sur les risques d'une IA dotée d'un objectif étroit mais poursuivi sans limite. Lantz le relie à la thèse d'orthogonalité : jouer à un jeu addictif donne une expérience directe de ce que signifie être entièrement guidé par un objectif arbitraire.



(Source de la description :





Un peu long au début, et surtout, il est un peu difficile de comprendre la logique de certaines choses, comme la variation du prix moyen/s ou l'attribution des points trust à l'ère spatiale, qui est un peu mal équilibrée je pense. Mais ça s'accélère un peu ensuite si on utilise le système de reset et si l'on comprend bien les valeurs à atteindre pour être efficace. Ce qui est marrant, c'est que le jeu raconte une petite histoire ouverte aux interprétations en même temps. Universal Paperclips est un idle game incrémental où l'on incarne une IA dont la seule tâche est de créer des trombones.Le jeu est une illustration jouable de l'expérience de pensée dude Nick Bostrom, sur les risques d'une IA dotée d'un objectif étroit mais poursuivi sans limite. Lantz le relie à la thèse d'orthogonalité : jouer à un jeu addictif donne une expérience directe de ce que signifie être entièrement guidé par un objectif arbitraire.(Source de la description : Wikipedia Un peu long au début, et surtout, il est un peu difficile de comprendre la logique de certaines choses, comme la variation du prix moyen/s ou l'attribution des points trust à l'ère spatiale, qui est un peu mal équilibrée je pense. Mais ça s'accélère un peu ensuite si on utilise le système de reset et si l'on comprend bien les valeurs à atteindre pour être efficace. Ce qui est marrant, c'est que le jeu raconte une petite histoire ouverte aux interprétations en même temps.

Contribution le : Aujourd'hui 13:31:43



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