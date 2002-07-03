|Koreus
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Comment VRAIMENT se protéger de la chaleur ?
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Il explique bien, je ne le connaissais pas
Comment VRAIMENT se protéger de la chaleur ?
Contribution le : Aujourd'hui 18:49:50
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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45 + 32 + 25 + 28 = 130... ça m'paraît louche. Ha oui, ce ne sont pas des %, mais des C°...
Bon, voyons ça...
Je n'ai pas encore tout vu puisque j'en suis à 2:50, mais il y a déjà des choses que je ne comprends pas. S'il explique bien, moi je suis bête.
J'y reviendrai quand la température aura un peu baissé.
Contribution le : Aujourd'hui 19:14:41
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