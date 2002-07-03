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Koreus
Comment VRAIMENT se protéger de la chaleur ?
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77173
Karma: 38968
Il explique bien, je ne le connaissais pas


Comment VRAIMENT se protéger de la chaleur ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:49:50
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alfosynchro
Re: Comment VRAIMENT se protéger de la chaleur ?
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19842
Karma: 8419
45 + 32 + 25 + 28 = 130... ça m'paraît louche. Ha oui, ce ne sont pas des %, mais des C°...

Bon, voyons ça...

Je n'ai pas encore tout vu puisque j'en suis à 2:50, mais il y a déjà des choses que je ne comprends pas. S'il explique bien, moi je suis bête.

J'y reviendrai quand la température aura un peu baissé.

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:41
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