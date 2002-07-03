Comment VRAIMENT se protéger de la chaleur ?



Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 19842 Karma: 8419

45 + 32 + 25 + 28 = 130... ça m'paraît louche. Ha oui, ce ne sont pas des %, mais des C°...



Bon, voyons ça...



Je n'ai pas encore tout vu puisque j'en suis à 2:50, mais il y a déjà des choses que je ne comprends pas. S'il explique bien, moi je suis bête.



J'y reviendrai quand la température aura un peu baissé.

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:41