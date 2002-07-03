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Koreus
Elle filme le tremblement de terre au Venezula depuis son appartement
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Karma: 38969

https://www.tiktok.com/@michiganteaume/video/7655188067514387720

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:12
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Kilroy1
Re: Elle filme le tremblement de terre au Venezula depui son appartement
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21390
Karma: 29273
Citation :

@Koreus a écrit:

??? j'ai rien chez moi !

Contribution le : Aujourd'hui 09:20:30
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Koreus
Re: Elle filme le tremblement de terre au Venezula depui son appartement
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 77177
Karma: 38969
@Kilroy1 Corrigé

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:13
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