Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Elle filme le tremblement de terre au Venezula depuis son appartement 1 #1

Membre Premium Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 77177 Karma: 38969

https://www.tiktok.com/@michiganteaume/video/7655188067514387720

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:12