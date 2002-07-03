Elle filme le tremblement de terre au Venezula depuis son appartement
|Koreus
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Elle filme le tremblement de terre au Venezula depuis son appartement
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1 #1
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Inscrit: 03/07/2002 23:58
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Contribution le : Aujourd'hui 09:14:12
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|Kilroy1
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0 #2
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Citation :
??? j'ai rien chez moi !
Contribution le : Aujourd'hui 09:20:30
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|Koreus
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0 #3
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@Kilroy1 Corrigé
Contribution le : Aujourd'hui 09:29:13
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