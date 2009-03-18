|Daniellou
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Maki catta en pleine adoration du soleil (bis)
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1 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1209
Karma: 2185
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Contribution le : Aujourd'hui 11:03:48
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|Chrys77
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 3777
Karma: 2846
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Ca n'est pas du tout un opossum mais un maki catta, ils font ça pour se réchauffer
Contribution le : Aujourd'hui 11:06:51
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|Daniellou
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1209
Karma: 2185
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@Chrys77 merci de m'aider à progresser en culture animalière
Contribution le : Aujourd'hui 11:25:37
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