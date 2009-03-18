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Daniellou
Maki catta en pleine adoration du soleil (bis)
 1  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1209
Karma: 2185

Contribution le : Aujourd'hui 11:03:48
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Chrys77
Re: Opossum en pleine adoration du soleil (bis)
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 3777
Karma: 2846
Ca n'est pas du tout un opossum mais un maki catta, ils font ça pour se réchauffer

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:51
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Daniellou
Re: Opossum en pleine adoration du soleil (bis)
 0  #3
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1209
Karma: 2185
@Chrys77 merci de m'aider à progresser en culture animalière

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:37
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