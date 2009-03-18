Je crois que le monsieur il a un peu trop de muscles sous son t-shirt
|Daniellou
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Je crois que le monsieur il a un peu trop de muscles sous son t-shirt
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3 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : Aujourd'hui 11:09:25
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|Chrys77
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1 #2
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Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
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Pénible ces airbag Takata !
Contribution le : Aujourd'hui 11:11:57
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|Kilroy1
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0 #3
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Membre Premium
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Trop de synthol surtout !
Contribution le : Aujourd'hui 12:13:05
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|Fabiolo
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
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Si c'est vraiment des injections de synthol c'est fou d'en arriver là sans se rendre compte à quel point c'est affreux.
Mais bon c'est maladif à ce stade je pense, du même genre que l'anorexie.
Contribution le : Aujourd'hui 12:28:26
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