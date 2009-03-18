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Daniellou
Je crois que le monsieur il a un peu trop de muscles sous son t-shirt
 3  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1209
Karma: 2208

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:25
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Chrys77
Re: Je crois que le monsieur il a un peu trop de muscles sous son t-shirt
 1  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/03/2009 13:02
Post(s): 3777
Karma: 2848
Pénible ces airbag Takata !

Contribution le : Aujourd'hui 11:11:57
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Kilroy1
Re: Je crois que le monsieur il a un peu trop de muscles sous son t-shirt
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21396
Karma: 29274
Trop de synthol surtout !

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:05
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Fabiolo
Re: Je crois que le monsieur il a un peu trop de muscles sous son t-shirt
 0  #4
Je masterise !
Inscrit: 19/12/2012 12:11
Post(s): 2155
Karma: 1235
Si c'est vraiment des injections de synthol c'est fou d'en arriver là sans se rendre compte à quel point c'est affreux.

Mais bon c'est maladif à ce stade je pense, du même genre que l'anorexie.

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:26
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