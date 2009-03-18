Options du sujet Imprimer le sujet

Daniellou Je crois que le monsieur il a un peu trop de muscles sous son t-shirt 3 #1

Je suis accro Inscrit: 18/11/2022 16:37 Post(s): 1209 Karma: 2208 Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:25

Fabiolo Re: Je crois que le monsieur il a un peu trop de muscles sous son t-shirt 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 2155 Karma: 1235 Si c'est vraiment des injections de synthol c'est fou d'en arriver là sans se rendre compte à quel point c'est affreux.



Mais bon c'est maladif à ce stade je pense, du même genre que l'anorexie.

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:26