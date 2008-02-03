|Daniellou
|
Petite erreur de pilotage
|
1 #1
|
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1209
Karma: 2185
|
Contribution le : Aujourd'hui 11:18:31
|Signaler
|JackVance
|
0 #2
|
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 855
Karma: 970
|
Oui, ca va, c'est léger...
Contribution le : Aujourd'hui 11:22:22
|Signaler
|alfosynchro
|
0 #3
|
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19849
Karma: 8419
|
Ce sont juste les risques consentis du métier.
Contribution le : Aujourd'hui 11:40:51
|Signaler
|Kilroy1
|
0 #4
|
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21394
Karma: 29274
|
De toute façon la peinture de la voiture était moche !
Contribution le : Aujourd'hui 11:59:37
|Signaler
|MYRRZINN
|
0 #5
|
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3292
Karma: 5654
|
Fast & Foired.
Contribution le : Aujourd'hui 12:00:26
|Signaler