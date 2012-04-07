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vivaberthaga
A télécharger de toute urgence!
 3  #1
Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
Post(s): 3511
Karma: 3699
VU A LA TV!!! (et on voit la tv dedans aussi) 😃
https://faillefox.com/#fonctionnalites


Contribution le : Aujourd'hui 21:17:45
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Wiliwilliam
Re: A télécharger de toute urgence!
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40755
Karma: 20715
Un site web entier pour se foutre de la gueule d'un chroniqueur qui bafouille?

J'admire la motivation, mais ´faut quand même bien se faire chier 😂

Contribution le : Aujourd'hui 22:17:17
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