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vivaberthaga A télécharger de toute urgence! 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3511 Karma: 3699

https://faillefox.com/#fonctionnalites



VU A LA TV!!! (et on voit la tv dedans aussi)

Contribution le : Aujourd'hui 21:17:45

Wiliwilliam Re: A télécharger de toute urgence! 0 #2

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40755 Karma: 20715



J'admire la motivation, mais ´faut quand même bien se faire chier Un site web entier pour se foutre de la gueule d'un chroniqueur qui bafouille?J'admire la motivation, mais ´faut quand même bien se faire chier

Contribution le : Aujourd'hui 22:17:17