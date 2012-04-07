|vivaberthaga
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A télécharger de toute urgence!
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3 #1
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Je masterise !
Inscrit: 21/04/2015 14:41
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VU A LA TV!!! (et on voit la tv dedans aussi)
https://faillefox.com/#fonctionnalites
Contribution le : Aujourd'hui 21:17:45
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|Wiliwilliam
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Karma: 20715
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Un site web entier pour se foutre de la gueule d'un chroniqueur qui bafouille?
J'admire la motivation, mais ´faut quand même bien se faire chier
Contribution le : Aujourd'hui 22:17:17
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