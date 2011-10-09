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Kilroy1
Isoler le toit
 2  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1ui6xzt

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:29
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Kendaar
Re: Isoler le toit
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 18/04/2017 14:20
Post(s): 3240
Karma: 1864
j'suis monté sur mon toit une fois en passant par le velux pour remettre en place une tuile, les voisins m'ont vu faire , ils m'ont engueulé , du coup forcement j'ai glissé, mais ça va je me suis ratrappé au velux, plus jamais j'ai fait ça 🙂

Contribution le : Aujourd'hui 13:04:52
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Wiliwilliam
Re: Isoler le toit
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40759
Karma: 20719
c'est pas plutôt pour faire sécher ses draps?

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:57
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