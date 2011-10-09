|Kilroy1
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Isoler le toit
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2 #1
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Membre Premium
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Contribution le : Aujourd'hui 12:59:29
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|Kendaar
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0 #2
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Je masterise !
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j'suis monté sur mon toit une fois en passant par le velux pour remettre en place une tuile, les voisins m'ont vu faire , ils m'ont engueulé , du coup forcement j'ai glissé, mais ça va je me suis ratrappé au velux, plus jamais j'ai fait ça
Contribution le : Aujourd'hui 13:04:52
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
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c'est pas plutôt pour faire sécher ses draps?
Contribution le : Aujourd'hui 13:28:57
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