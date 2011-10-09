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Kilroy1 Isoler le toit 2 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 21404 Karma: 29201

https://www.reddit.com/comments/1ui6xzt

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:29

Kendaar Re: Isoler le toit 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 3240 Karma: 1864 j'suis monté sur mon toit une fois en passant par le velux pour remettre en place une tuile, les voisins m'ont vu faire , ils m'ont engueulé , du coup forcement j'ai glissé, mais ça va je me suis ratrappé au velux, plus jamais j'ai fait ça

Contribution le : Aujourd'hui 13:04:52

Wiliwilliam Re: Isoler le toit 0 #3

Membre Premium Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 40759 Karma: 20719 c'est pas plutôt pour faire sécher ses draps?

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:57