|Daniellou
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Virage serré en pirogue
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4 #1
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
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Contribution le : Aujourd'hui 13:13:23
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|Yazguen
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Belle technique
Contribution le : Aujourd'hui 13:22:29
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|MYRRZINN
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0 #3
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Système D quand on a pas de bout (prononcer "boute" : filin d'amarage et non pas "corde"). Sur un bateau, il n'y a qu'une corde. Le terme "corde" désigne uniquement le bout de ficelles tressées qui sert à actionner la cloche de quart.
Contribution le : Aujourd'hui 13:47:43
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