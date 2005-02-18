Virage serré en pirogue



Je masterise ! Inscrit: 09/01/2019 12:36 Post(s): 3300 Karma: 5672

Système D quand on a pas de bout (prononcer "boute" : filin d'amarage et non pas "corde"). Sur un bateau, il n'y a qu'une corde. Le terme "corde" désigne uniquement le bout de ficelles tressées qui sert à actionner la cloche de quart.

Contribution le : Aujourd'hui 13:47:43