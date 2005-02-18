Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Daniellou
Virage serré en pirogue
 4  #1
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1227
Karma: 2283

Contribution le : Aujourd'hui 13:13:23
Signaler

Yazguen
Re: Virage serré en pirogue
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16323
Karma: 17242
Belle technique

Contribution le : Aujourd'hui 13:22:29
Signaler

MYRRZINN
Re: Virage serré en pirogue
 0  #3
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3300
Karma: 5672
Système D quand on a pas de bout (prononcer "boute" : filin d'amarage et non pas "corde"). Sur un bateau, il n'y a qu'une corde. Le terme "corde" désigne uniquement le bout de ficelles tressées qui sert à actionner la cloche de quart.

Contribution le : Aujourd'hui 13:47:43
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.