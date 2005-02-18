|Yazguen
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Une femme avec son chien rencontre un grizzly
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3 #1
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Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Contribution le : Aujourd'hui 13:49:03
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|JackVance
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
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@Yazguen
C'est quoi un Grizzy ? C'est en rapport à la taille ?
Je ne sais pas si ma réaction première dans le même cas de figure serait de filmer la scène...
Heureuse d'être saine et sauve et grâce aux images, peut-être va t'elle porter plainte pour tentative d'extorsion de viscères ?
Contribution le : Aujourd'hui 16:01:10
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