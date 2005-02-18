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Yazguen
Une femme avec son chien rencontre un grizzly
 3  #1
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16324
Karma: 17244

https://www.reddit.com/comments/1ug6oqa

Contribution le : Aujourd'hui 13:49:03
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JackVance
Re: Une femme avec son chien rencontre un grizzy
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 03/02/2008 16:42
Post(s): 857
Karma: 974
@Yazguen

C'est quoi un Grizzy ? C'est en rapport à la taille ? 😊

Je ne sais pas si ma réaction première dans le même cas de figure serait de filmer la scène...
Heureuse d'être saine et sauve et grâce aux images, peut-être va t'elle porter plainte pour tentative d'extorsion de viscères ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:01:10
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