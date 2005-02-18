Une femme avec son chien rencontre un grizzly



Je suis accro Inscrit: 03/02/2008 16:42 Post(s): 857 Karma: 974

Yazguen



C'est quoi un Grizzy ? C'est en rapport à la taille ?



Je ne sais pas si ma réaction première dans le même cas de figure serait de filmer la scène...

Heureuse d'être saine et sauve et grâce aux images, peut-être va t'elle porter plainte pour tentative d'extorsion de viscères ? C'est quoi un Grizzy ? C'est en rapport à la taille ?Je ne sais pas si ma réaction première dans le même cas de figure serait de filmer la scène...Heureuse d'être saine et sauve et grâce aux images, peut-être va t'elle porter plainte pour tentative d'extorsion de viscères ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:01:10