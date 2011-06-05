|Kilroy1
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Sauver une famille de canards
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1 #1
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Inscrit: 09/10/2011 11:09
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Contribution le : Aujourd'hui 18:48:38
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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Cette langue, ça ressemble au suédois, mais je ne suis pas complètement sûr que ça en soit...
Contribution le : Aujourd'hui 19:14:39
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|JCM77
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0 #3
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Membre Premium
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Si cette famille canard a pu arriver sur son balcon, elle pourrait s’en aller toute seule, non ? J’ai du mal à saisir d’où elle sort….
Contribution le : Aujourd'hui 19:42:37
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