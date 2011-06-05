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Kilroy1
Sauver une famille de canards
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21412
Karma: 29206

https://www.reddit.com/comments/1uivdh2

Contribution le : Aujourd'hui 18:48:38
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alfosynchro
Re: Sauver une famille de canards
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19868
Karma: 8421
Cette langue, ça ressemble au suédois, mais je ne suis pas complètement sûr que ça en soit...

Contribution le : Aujourd'hui 19:14:39
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JCM77
Re: Sauver une famille de canards
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 04/04/2018 16:45
Post(s): 1821
Karma: 1681
Si cette famille canard a pu arriver sur son balcon, elle pourrait s’en aller toute seule, non ? J’ai du mal à saisir d’où elle sort….

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:37
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