|Kilroy1
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Presque, en pliant bien le calendrier !
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21418
Karma: 29232
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Contribution le : Aujourd'hui 11:39:00
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|Daniellou
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0 #2
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Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1247
Karma: 2333
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Mais euh j'ai une question : est-ce que ça se passe-t-il dans la vérité vraie du monde réel?
Contribution le : Aujourd'hui 11:58:40
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|Wiliwilliam
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0 #3
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40764
Karma: 20729
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Citation :
C'est tiré du film Fatal.
Contribution le : Aujourd'hui 12:07:24
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