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Kilroy1
Presque, en pliant bien le calendrier !
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21418
Karma: 29232

https://www.reddit.com/comments/1ujf7cb

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:00
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Daniellou
Re: Presque, faut voir...
 0  #2
Je suis accro
Inscrit: 18/11/2022 16:37
Post(s): 1247
Karma: 2333
Mais euh j'ai une question : est-ce que ça se passe-t-il dans la vérité vraie du monde réel?

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:40
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Wiliwilliam
Re: Presque, faut voir...
 0  #3
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40764
Karma: 20729
Citation :

@Daniellou a écrit:
Mais euh j'ai une question : est-ce que  ça se passe-t-il dans la vérité vraie du monde réel?


C'est tiré du film Fatal.

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:24
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