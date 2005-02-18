Ecran qui part en veille au moment d'un tir au but décisif
|Wiliwilliam
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Ecran qui part en veille au moment d'un tir au but décisif
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Le match de foot de coupe du monde 2026 Paraguay - Allemagne est allé jusqu'aux tirs au but.
Dans un bar au Paraguay, les supporteurs ont été pris de panique quand l'appareil qui projetait le match s'est mis en veille ... pile ... au moment ... du ... penalty ... décisif.
L'image revient juste après. Une histoire sympa à raconter.
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Contribution le : Aujourd'hui 13:26:59
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|Yazguen
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
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Haha, sympa la double émotion
Contribution le : Aujourd'hui 13:53:48
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