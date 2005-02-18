Videos streaming images jeux et buzz
Connexion






Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Menu Principal
Communauté



Wiliwilliam
Ecran qui part en veille au moment d'un tir au but décisif
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40767
Karma: 20729
Le match de foot de coupe du monde 2026 Paraguay - Allemagne est allé jusqu'aux tirs au but.
Dans un bar au Paraguay, les supporteurs ont été pris de panique quand l'appareil qui projetait le match s'est mis en veille ... pile ... au moment ... du ... penalty ... décisif.
L'image revient juste après. Une histoire sympa à raconter.


Contribution le : Aujourd'hui 13:26:59
Signaler

Yazguen
Re: Ecran qui part en veille au moment d'un tir au but décisif
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 18/02/2005 18:32
Post(s): 16327
Karma: 17255
Haha, sympa la double émotion 😁

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:48
Signaler


 Haut   Précédent   Suivant






Suivez Koreus sur : ▶︎ Mastodon ▶︎ Dailymotion ▶︎ Koreus.tv | Flux RSS | Koreus Network | Archives | 🍪 Cookies

Si vous êtes l'auteur d'un élément de ce site, vous pouvez si vous le souhaitez, le modifier ou le supprimer
Merci de me contacter par mail. Déclaré à la CNIL N°1031721.