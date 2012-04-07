|Wiliwilliam
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Installation géante pendant un concert
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0 #1
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Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Le DJ et producteur allemand de hard techno Klangkuenstler a présenté sa production Outworld à Lyon, et la production a vraiment l'air d' "un autre monde".
Il a transformé le lieu avec son tunnel emblématique 'Mega Reaktor' tandis que 14.000 fans assistaient à la première édition française du spectacle.
[Full Set] Klangkuenstler @ OUTWORLD LYON, France 23/6/26
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NB: la compression est INFERNALE
edit: et ça c'était en Espagne à Madrid
Klangkuenstler | OUTWORLD MADRID 2026
Contribution le : Aujourd'hui 13:38:08
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|MYRRZINN
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0 #2
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Parmi les spectateurs, combien sont sortis aveugles, sourds et épileptiques ?
Perso, pas ma tasse de thé. Aucune harmonie. Du bruit, que du bruit.
Si vous voulez de la bonne techno, venez à Brest au festival "Astropolis".
Contribution le : Aujourd'hui 15:45:47
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