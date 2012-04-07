Installation géante pendant un concert

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Il a transformé le lieu avec son tunnel emblématique 'Mega Reaktor' tandis que 14.000 fans assistaient à la première édition française du spectacle.





[Full Set] Klangkuenstler @ OUTWORLD LYON, France 23/6/26



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NB: la compression est INFERNALE



edit: et ça c'était en Espagne à Madrid



Klangkuenstler | OUTWORLD MADRID 2026 Le DJ et producteur allemand de hard techno Klangkuenstler a présenté sa production Outworld à Lyon, et la production a vraiment l'air d' "un autre monde".Il a transformé le lieu avec son tunnel emblématique 'Mega Reaktor' tandis que 14.000 fans assistaient à la première édition française du spectacle.[Full Set] Klangkuenstler @ OUTWORLD LYON, France 23/6/26NB: la compression est INFERNALEedit: et ça c'était en Espagne à MadridKlangkuenstler | OUTWORLD MADRID 2026

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