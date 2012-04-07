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Wiliwilliam
Installation géante pendant un concert
 0  #1
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
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Karma: 20732
Le DJ et producteur allemand de hard techno Klangkuenstler a présenté sa production Outworld à Lyon, et la production a vraiment l'air d' "un autre monde".
Il a transformé le lieu avec son tunnel emblématique 'Mega Reaktor' tandis que 14.000 fans assistaient à la première édition française du spectacle.


[Full Set] Klangkuenstler @ OUTWORLD LYON, France 23/6/26





NB: la compression est INFERNALE 😂

edit: et ça c'était en Espagne à Madrid

Klangkuenstler | OUTWORLD MADRID 2026 🛸

Contribution le : Aujourd'hui 13:38:08
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MYRRZINN
Re: Installation géante pendant un concert
 0  #2
Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
Post(s): 3305
Karma: 5673
Parmi les spectateurs, combien sont sortis aveugles, sourds et épileptiques ?
Perso, pas ma tasse de thé. Aucune harmonie. Du bruit, que du bruit.
Si vous voulez de la bonne techno, venez à Brest au festival "Astropolis".

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:47
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