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Kilroy1 Si Star Wars avait eu un budget de 10$ 2 #1

Membre Premium Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 21422 Karma: 29257

If Star Wars had a $10 Budget

Contribution le : Aujourd'hui 16:22:50

Meph974 Re: Si Star Wars avait eu un budget de 10$ 0 #3

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 1359 Karma: 779 @FMJ65

Faut prendre l'inflation inversé, 10$ à l'époque c'était bien plus que maintenant, et y a toujours moyen de gratter des cartons ici et la et plein d'autre truc, donc peu être que c'est possible...

Contribution le : Aujourd'hui 17:27:16