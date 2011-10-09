|Kilroy1
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Si Star Wars avait eu un budget de 10$
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2 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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If Star Wars had a $10 Budget
Contribution le : Aujourd'hui 16:22:50
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|FMJ65
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
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Pas mal ! Mais y en a pour plus de 10$, même pour les cartons !
Contribution le : Aujourd'hui 17:19:57
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|Meph974
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0 #3
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Je suis accro
Inscrit: 22/09/2015 00:35
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@FMJ65
Faut prendre l'inflation inversé, 10$ à l'époque c'était bien plus que maintenant, et y a toujours moyen de gratter des cartons ici et la et plein d'autre truc, donc peu être que c'est possible...
Contribution le : Aujourd'hui 17:27:16
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|MYRRZINN
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0 #4
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Je masterise !
Inscrit: 09/01/2019 12:36
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Suis sûr que ça va cartonner !
Contribution le : Aujourd'hui 18:14:20
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