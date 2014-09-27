Un homme à scooter est pris dans un glissement de terrain
|Lantiponner
|
Un homme à scooter est pris dans un glissement de terrain
|
3 #1
|
Garçon un Pastis
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 51
|
https://www.reddit.com/comments/1uijriu
Mais il est très (très !) chanceux.
Contribution le : Aujourd'hui 23:02:02
|Signaler
|FMJ65
|
0 #2
|
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17493
Karma: 7480
|
Il peut aller mettre un bon million de cierges pour remercier son ange gardien. Je donnais pas cher de sa peau ......
Contribution le : Aujourd'hui 23:16:29
|Signaler