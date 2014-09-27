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Un homme à scooter est pris dans un glissement de terrain
 3  #1
Garçon un Pastis
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 51

https://www.reddit.com/comments/1uijriu

Mais il est très (très !) chanceux.

Contribution le : Aujourd'hui 23:02:02
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FMJ65
Re: Un homme à scooter est pris dans un glissement de terrain
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17493
Karma: 7480
Il peut aller mettre un bon million de cierges pour remercier son ange gardien. Je donnais pas cher de sa peau ......

Contribution le : Aujourd'hui 23:16:29
Signaler


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