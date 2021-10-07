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Lantiponner
Comment mal utiliser une moustiquaire
 1  #1
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 55

https://www.reddit.com/comments/1trgb2q

Une personne dort les pieds contre la moustiquaire. Des dizaines de moustiques viennent en profiter.

J'ose même pas imaginer l'enfer le lendemain matin s'il n'a pas beaucoup de corne sous les pieds. 😬

Contribution le : Hier 23:57:56
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blahmeuh
Re: Comment mal utiliser une moustiquaire
 0  #2
Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
Post(s): 1489
Karma: 430
@Lantiponner au delà de l'aspect désagréable de la chose prévue le lendemain, autant de moustiques, ça se trouve en général là où le palu sévit, et avec potentiellement d'autres surprises comme chikungunya/dengue/etc

Contribution le : Aujourd'hui 00:03:52
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