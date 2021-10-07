|Lantiponner
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Comment mal utiliser une moustiquaire
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1 #1
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Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 55
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https://www.reddit.com/comments/1trgb2q
Une personne dort les pieds contre la moustiquaire. Des dizaines de moustiques viennent en profiter.
J'ose même pas imaginer l'enfer le lendemain matin s'il n'a pas beaucoup de corne sous les pieds.
Contribution le : Hier 23:57:56
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|blahmeuh
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0 #2
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Membre Premium
Inscrit: 07/10/2021 16:20
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@Lantiponner au delà de l'aspect désagréable de la chose prévue le lendemain, autant de moustiques, ça se trouve en général là où le palu sévit, et avec potentiellement d'autres surprises comme chikungunya/dengue/etc
Contribution le : Aujourd'hui 00:03:52
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