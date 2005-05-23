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Kilroy1
Artisan fabriquant de jarres depuis 50 ans
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21434
Karma: 29259

https://www.reddit.com/comments/1uk1sdp

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:25
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Slider1
Re: Artisan fabriquant de jarres depuis 50 ans
 1  #2
Je suis accro
Inscrit: 23/05/2005 04:07
Post(s): 534
Karma: 113
Il fait du beau boulot Jean-Michel !
J aurais trop peur de les bouger et que ça casse.

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:07
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alfosynchro
Re: Artisan fabriquant de jarres depuis 50 ans
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19905
Karma: 8431
J'arrviens pas !

Contribution le : Aujourd'hui 20:00:29
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Wiliwilliam
Re: Artisan fabriquant de jarres depuis 50 ans
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40777
Karma: 20734
La patine après cuisson!! Miam!

Contribution le : Aujourd'hui 20:44:01
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