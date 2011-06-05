Rétro-projecteur qui se met en veille au mauvais moment
|Kilroy1
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Rétro-projecteur qui se met en veille au mauvais moment
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1 #1
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Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
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https://www.reddit.com/comments/1ukrpaf
Séance de tirs aux buts entre l'Allemagne et le Paraguay
Contribution le : Aujourd'hui 19:49:25
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|alfosynchro
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0 #2
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Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
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@Kilroy1 Déjà en veille
Contribution le : Aujourd'hui 20:03:23
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