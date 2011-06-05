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Kilroy1
Rétro-projecteur qui se met en veille au mauvais moment
 1  #1
Membre Premium
Inscrit: 09/10/2011 11:09
Post(s): 21434
Karma: 29259

https://www.reddit.com/comments/1ukrpaf
Séance de tirs aux buts entre l'Allemagne et le Paraguay

Contribution le : Aujourd'hui 19:49:25
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alfosynchro
Re: Rétro-projecteur qui se met en veille au mauvais moment
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19903
Karma: 8431
@Kilroy1 Déjà en veille

Contribution le : Aujourd'hui 20:03:23
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