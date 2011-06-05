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Bricci
Talent inutile
 2  #1
Je masterise !
Inscrit: 30/09/2019 09:31
Post(s): 2672
Karma: 9349

https://instagram.com/p/DaFLgY5N438

Contribution le : Aujourd'hui 09:21:09
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Re: Talent inutile
 0  #2
Je viens d'arriver
Inscrit: 20/05 00:38:03
Post(s): 70
Karma: 92
Voilà.

_..............._
..\_(O_O)_/

Contribution le : Aujourd'hui 09:30:37
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alfosynchro
Re: Talent inutile
 1  #3
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 19910
Karma: 8434
Moi aussi je sais le faire !

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:31
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Wiliwilliam
Re: Talent inutile
 0  #4
Membre Premium
Inscrit: 07/04/2012 19:19
Post(s): 40782
Karma: 20738
Citation :

@alfosynchro a écrit:
Moi aussi je sais le faire !


Je n'y croirais pas tant que tu ne nous l'auras pas prouvé.

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:51
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